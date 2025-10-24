Omicidio Mattarella il cronista dello scoop sul guanto | La fonte non fu Piritore

(Adnkronos) – “Non so se il Prefetto Piritore può avere depistato le indagini. L’ho conosciuto quando era un giovane funzionario della Squadra mobile di Palermo e io un giovane cronista del Giornale di Sicilia. E se lo ha fatto sono certo che non lo ha fatto per conto di Bruno Contrada che all’epoca era il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com