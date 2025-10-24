Omicidio Mattarella il cronista dello scoop sul guanto | La fonte non fu Piritore
(Adnkronos) – “Non so se il Prefetto Piritore può avere depistato le indagini. L’ho conosciuto quando era un giovane funzionario della Squadra mobile di Palermo e io un giovane cronista del Giornale di Sicilia. E se lo ha fatto sono certo che non lo ha fatto per conto di Bruno Contrada che all’epoca era il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Svolta nell'omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto ai domiciliari per depistaggio. La misura notificata a Filippo Piritore, per la procura mentì sul guanto trovato nell'auto usata dai killer. Spunta anche il nome di Bruno Contrada #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Mattarella, il cronista dello scoop sul guanto: "La fonte non fu Piritore" - L'ex cronista del Giornale di Sicilia Daniele Billitteri, oggi 74enne, svelò il ritrovamento pochi giorni dopo il delitto e rivelò il contenuto della telefonata anonima alla Squadra mobile ... Da adnkronos.com