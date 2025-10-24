Omicidio Mattarella il cronista che fece lo scoop sul guanto | Ecco cosa ho scoperto all' epoca
" Non so se il Prefetto Piritore può avere depistato le indagini. L’ho conosciuto quando era un giovane funzionario della Squadra mobile di Palermo e io un giovane cronista del Giornale di Sicilia. E se lo ha fatto sono certo che non lo ha fatto per conto di Bruno Contrada che all’epoca era il dirigente pro tempore della Squadra Mobile ". Lo dichiara all' Adnkronos Daniele Billitteri, ex cronista di nera del Giornale di Sicilia e autore dello scoop relativo al ritrovamento del guanto nell'auto usata dai killer di Piersanti Mattarella per l'agguato mortale del 6 gennaio 1980. Oggi 74enne, nei mesi scorsi il giornalista è stato sentito come persona informata sui fatti nell'indagine che ha portato all'arresto, 45 anni dopo il delitto, dell'allora funzionario della Squadra Mobile di Palermo Filippo Piritore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
