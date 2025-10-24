Omicidio Mattarella i timori dell’ex prefetto intercettato | Rompere i c dopo 45 anni

I retroscena dell’indagine della procura di Palermo che ha portato Filippo Piritore ai domiciliari con l’accusa di depistaggio. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Omicidio Mattarella, i timori dell’ex prefetto intercettato: “Rompere i c. dopo 45 anni”

