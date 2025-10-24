Omicidio Mattarella ex prefetto arrestato per depistaggio

Dayitalianews.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ex prefetto agli arresti domiciliari. PALERMO, 24 ottobre 2025. La Direzione Investigativa Antimafia (Dia) ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. La notizia è stata confermata dalla Procura di Palermo. Depistaggio delle indagini. Piritore è indagato per aver ostacolato le indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Siciliana. In particolare, durante l’interrogatorio dei pubblici ministeri sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer, Piritore avrebbe fornito dichiarazioni prive di riscontro, contribuendo a sviare le indagini e impedire il rinvenimento del guanto, che non è mai stato recuperato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

omicidio mattarella ex prefetto arrestato per depistaggio

© Dayitalianews.com - Omicidio Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio

News recenti che potrebbero piacerti

omicidio mattarella ex prefettoOmicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - La procura di Palermo ha reso noto di aver notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Come scrive tg24.sky.it

omicidio mattarella ex prefettoL'omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto ai domiciliari per depistaggio - Piritore è indagato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio dell'ex presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella. Segnala ansa.it

omicidio mattarella ex prefettoOmicidio Mattarella, domiciliari per l'ex prefetto Filippo Piritore - E' indagato per il depistaggio delle indagini sull'assassinio dell'ex presidente della Regione Piersanti Mattarella. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Mattarella Ex Prefetto