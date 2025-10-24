omicidio mattarella ex prefetto arrestato per depistaggio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ex prefetto agli arresti domiciliari. PALERMO, 24 ottobre 2025. La Direzione Investigativa Antimafia (Dia) ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. La notizia è stata confermata dalla Procura di Palermo. Depistaggio delle indagini. Piritore è indagato per aver ostacolato le indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, ex presidente della Regione Siciliana. In particolare, durante l’interrogatorio dei pubblici ministeri sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer, Piritore avrebbe fornito dichiarazioni prive di riscontro, contribuendo a sviare le indagini e impedire il rinvenimento del guanto, che non è mai stato recuperato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

