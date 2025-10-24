Omicidio Mattarella | ex prefetto arrestato per depistaggio | Fece sparire il guanto del killer

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. E' indagato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio dell'ex presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio 1980 nel capoluogo siciliano. Sentito dai pm di Palermo sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer, mai repertato né sequestrato, Piritore avrebbe "reso dichiarazioni rivelatesi del tutto prive di riscontro, con cui ha contribuito a sviare le indagini funzionali (anche) al rinvenimento del guanto (mai ritrovato)". 🔗 Leggi su Iltempo.it

omicidio mattarella ex prefetto arrestato per depistaggio fece sparire il guanto del killer

© Iltempo.it - Omicidio Mattarella: ex prefetto arrestato per depistaggio: "Fece sparire il guanto del killer"

Contenuti che potrebbero interessarti

omicidio mattarella ex prefettoOmicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - Agli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Come scrive ilfattoquotidiano.it

omicidio mattarella ex prefettoOmicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - Sentito dai pm sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer, mai repertato né sequestrato, secondo i magistrati " ha reso dichiarazioni rivelatesi del tutto pr ... Si legge su rainews.it

omicidio mattarella ex prefettoOmicidio Mattarella, domiciliari per l'ex prefetto Filippo Piritore - E' indagato per il depistaggio delle indagini sull'assassinio dell'ex presidente della Regione Piersanti Mattarella. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Mattarella Ex Prefetto