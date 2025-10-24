Omicidio Mattarella | condannati i vertici di Cosa Nostra dell' epoca assolti due ex Nar

Per l’omicidio dell’ex presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio del 1980 a Palermo, sono stati condannati con sentenza definitiva i componenti della commissione provinciale di Cosa nostra dell’epoca come Salvatore Riina, Michele Greco e Francesco Madonia, mentre vennero assolti gli ex Nar Giuseppe Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini accusati di essere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

