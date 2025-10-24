Omicidio Mattarella chi è Filippo Piritore l' ex poliziotto che avrebbe depistato le indagini
Settantacinque anni, di Agrigento, Filippo Piritore è accusato di aver "affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza" su una prova sparita: il guanto lasciato dal killer sull'auto usata per l'agguato al presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella. Posto ai domiciliari con l'accusa di depistaggio nell'inchiesta, ha percorso tutta la sua carriera professionale nella polizia di Stato terminando come prefetto di Isernia prima di andare in pensione. È entrato nell'amministrazione dell'Interno a fine anni '70 lavorando nelle questure di Palermo e Ragusa. Dal 1985 al 2000 ha lavorato alla questura di Roma, dov'è stato a capo dei commissariati di Pubblica sicurezza Esposizione, Prati e Trevi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Svolta nell'omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto ai domiciliari per depistaggio. La misura notificata a Filippo Piritore, per la procura mentì sul guanto trovato nell'auto usata dai killer. Spunta anche il nome di Bruno Contrada #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gabriele Finotello, chi è il giovane graziato da Mattarella dopo l'omicidio del padre violento e alcolizzato - X Vai su X
Omicidio Piersanti Mattarella, arresti domiciliari per l'ex prefetto e funzionario di poiizia Filippo Piritore - il guanto trovato nella macchina del killer sparì nei passaggi che lo dovevano portare al procuratore Pietro Grasso, titolare delle indagini sull'omicidio ... rtl.it scrive
Omicidio Mattarella, domiciliari per l'ex prefetto Filippo Piritore - E' indagato per il depistaggio delle indagini sull'assassinio dell'ex presidente della Regione Piersanti Mattarella. Segnala rainews.it
Filippo Piritore, le intercettazioni: «Sto male da quando mi hanno convocato». È indagato per depistaggio nell'omicidio Mattarella - Così Filippo Piritore, ex prefetto ed ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo, si rivolge in auto ... Lo riporta ilmessaggero.it