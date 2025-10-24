Omicidio Mattarella chi è Filippo Piritore l' ex poliziotto che avrebbe depistato le indagini

Settantacinque anni, di Agrigento, Filippo Piritore è accusato di aver "affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza" su una prova sparita: il guanto lasciato dal killer sull'auto usata per l'agguato al presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella. Posto ai domiciliari con l'accusa di depistaggio nell'inchiesta, ha percorso tutta la sua carriera professionale nella polizia di Stato terminando come prefetto di Isernia prima di andare in pensione. È entrato nell'amministrazione dell'Interno a fine anni '70 lavorando nelle questure di Palermo e Ragusa. Dal 1985 al 2000 ha lavorato alla questura di Roma, dov'è stato a capo dei commissariati di Pubblica sicurezza Esposizione, Prati e Trevi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

