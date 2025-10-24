Omicidio Mattarella arresti domiciliari per l’ex prefetto Piritore
Clamorosa svolta nelle indagini sul delitto a 45 anni di distanza L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - facebook.com Vai su Facebook
Gabriele Finotello, chi è il giovane graziato da Mattarella dopo l'omicidio del padre violento e alcolizzato - X Vai su X
Omicidio Mattarella: ai domiciliari per depistaggio l’ex prefetto e funzionario di polizia Piritore - “Gravemente inquinate le indagini sul delitto dell’ex presidente della Regione Siciliana” ... Da italiaoggi.it
Omicidio Mattarella, nuovo colpo di scena. Arresti domiciliari per l'ex prefetto Piritore, "depistò le indagini" - Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana, ucciso il 6 gennaio 1980. Riporta msn.com
Omicidio Piersanti Mattarella, l’ex prefetto Filippo Piritore ai domiciliari depistaggio - Filippo Piritore, ex prefetto, è indagato per aver sviato le indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella. Da milanofinanza.it