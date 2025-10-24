Omicidio Mattarella arrestato prefetto

12.02 Arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Piritore è indagato per il depistaggio delle indagini sull'omicidio dell'ex presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella, nel 1980. Avrebbe mentito ai pm sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo dell'auto usata dai killer, mai repertoriato e poi sparito. I pm: "Indagini inquinate da pezzi delle Istituzioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

