Omicidio Mattarella arrestato per depistaggio l’ex questore di Genova

Ilsecoloxix.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Piritore era stato questore di Genova dal 2010 al 2011: oggi è accusato di aver fatto sparire il guanto del killer dell’ex presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

