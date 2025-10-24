Omicidio Mattarella arrestato per depistaggio l’ex questore di Genova

Filippo Piritore era stato questore di Genova dal 2010 al 2011: oggi è accusato di aver fatto sparire il guanto del killer dell’ex presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Omicidio Mattarella, arrestato per depistaggio l’ex questore di Genova

Svolta nell'omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto ai domiciliari per depistaggio. La misura notificata a Filippo Piritore, per la procura mentì sul guanto trovato nell'auto usata dai killer. Spunta anche il nome di Bruno Contrada #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Mattarella, arrestato per depistaggio l’ex questore di Genova Filippo Piritore - Filippo Piritore era stato questore di Genova dal 2010 al 2011: oggi è accusato di aver fatto sparire il guanto del killer dell’ex presidente della Regione ... Secondo ilsecoloxix.it

Omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. I pm: “Indagini inquinate da pezzi di istituzioni” - Agli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato l’ex prefetto Piritore per depistaggio. E spunta il nome di Contrada - Secondo l’accusa fece sparire il guanto lasciato dai killer dell’allora presidente della Regione sull’auto usata per fuggire, mentendo poi su dove fosse finit ... Si legge su msn.com