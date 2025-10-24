Omicidio Mattarella arrestato per depistaggio l’ex questore di Genova | Foto e reazioni
Filippo Piritore era stato questore di Genova dal 2010 al 2011: oggi è accusato di aver fatto sparire il guanto del killer dell’ex presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
Svolta nell'omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto ai domiciliari per depistaggio. La misura notificata a Filippo Piritore, per la procura mentì sul guanto trovato nell'auto usata dai killer. Spunta anche il nome di Bruno Contrada #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Piersanti #Mattarella, c'è la svolta. Arrestato ex prefetto Piritore: "Fece sparire guanto dei killer" Svolta nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, commesso il 6 gennaio 1980: ai domiciliari l’ex poliziotto e prefetto Filippo Piritore, accusato di av - X Vai su X
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. Il giallo del guanto sparito - Svolta nelle indagini per l'omicidio di Piersanti Mattarella. Riporta gazzetta.it
Omicidio Mattarella, arrestato per depistaggio l’ex questore di Genova Filippo Piritore - Filippo Piritore era stato questore di Genova dal 2010 al 2011: oggi è accusato di aver fatto sparire il guanto del killer dell’ex presidente della Regione ... Si legge su ilsecoloxix.it
Omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. I pm: “Indagini inquinate da pezzi di istituzioni” - Agli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Come scrive ilfattoquotidiano.it