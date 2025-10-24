Omicidio Mattarella arrestato per depistaggio l’ex questore di Genova | Foto e reazioni
Filippo Piritore era stato questore di Genova dal 2010 al 2011: oggi è accusato di aver fatto sparire il guanto del killer dell’ex presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Omicidio Piersanti Mattarella, c’è la svolta: arrestato per depistaggio l’ex prefetto Piritore - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, commesso il 6 gennaio 1980: ai domiciliari l’ex poliziotto e prefetto Filippo Piritore ... Scrive fanpage.it
