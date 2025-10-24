Omicidio Marco Veronese si cerca l’arma Sentiti dai carabinieri parenti e amici

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi ha ucciso Marco Veronese e perché? I carabinieri, che da giovedì notte indagano sul delitto di Collegno, stanno cercando l’arma con cui è stato ucciso da una persona col cappuccio in testa. La lama non sarebbe stata trovata accanto al corpo, ma su questo punto c’è il massimo riserbo da parte degli inquirenti. Gli investigatori stanno passando al setaccio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in via Sabotino, dove l’uomo è stato aggredito, e lungo corso Francia, nella speranza di individuare il killer o eventuali altri testimoni. Parallelamente vengono ascoltati amici, familiari, vicini di cas a e tutte le persone che conoscevano la vittima o che abitano nella zona in cui è avvenuto l’omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

omicidio marco veronese si cerca l8217arma sentiti dai carabinieri parenti e amici

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Marco Veronese, si cerca l’arma. Sentiti dai carabinieri parenti e amici

Approfondisci con queste news

omicidio marco veronese cercaOmicidio Marco Veronese a Collegno, la testimone: “Killer ha colpito senza dire una parola”. C’è un fermo - Freddo, lucido, non era lì per una rapina": così una testimone descrive l’agguato in ... Scrive fanpage.it

omicidio marco veronese cercaOmicidio di Marco Veronese a Collegno, le indagini e il racconto dei testimoni - Gli inquirenti, anche grazie alle immagini delle telecamere di zona, stanno cercando di identificare il killer del 39enne, freddato per strada da oltre una decina di coltellate. Come scrive tg24.sky.it

omicidio marco veronese cercaOmicidio di Marco Veronese a Collegno, testimone oculare svela la dinamica: "Lo inseguiva e l'ha ucciso" - Una testimone racconta l’agguato a Marco Veronese a Collegno: urla, fuga e un uomo incappucciato visto scappare nella notte ... Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Marco Veronese Cerca