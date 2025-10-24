Omicidio Marco Veronese si cerca l’arma Sentiti dai carabinieri parenti e amici
Chi ha ucciso Marco Veronese e perché? I carabinieri, che da giovedì notte indagano sul delitto di Collegno, stanno cercando l’arma con cui è stato ucciso da una persona col cappuccio in testa. La lama non sarebbe stata trovata accanto al corpo, ma su questo punto c’è il massimo riserbo da parte degli inquirenti. Gli investigatori stanno passando al setaccio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in via Sabotino, dove l’uomo è stato aggredito, e lungo corso Francia, nella speranza di individuare il killer o eventuali altri testimoni. Parallelamente vengono ascoltati amici, familiari, vicini di cas a e tutte le persone che conoscevano la vittima o che abitano nella zona in cui è avvenuto l’omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Il brutale omicidio di Marco Veronese e il parallelo con il caso Verzeni - la mente come detonatore silenzioso Nella notte tra 22 e 23 ottobre 2025, all’angolo di via Sabotino con corso Francia (zona Torino/Collegno), un uomo di 39 anni, Marco Veronese – pad - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Marco Veronese a Collegno, la testimone: “Killer ha colpito senza dire una parola”. C’è un fermo - Freddo, lucido, non era lì per una rapina": così una testimone descrive l’agguato in ... Scrive fanpage.it
Omicidio di Marco Veronese a Collegno, le indagini e il racconto dei testimoni - Gli inquirenti, anche grazie alle immagini delle telecamere di zona, stanno cercando di identificare il killer del 39enne, freddato per strada da oltre una decina di coltellate. Come scrive tg24.sky.it
Omicidio di Marco Veronese a Collegno, testimone oculare svela la dinamica: "Lo inseguiva e l'ha ucciso" - Una testimone racconta l’agguato a Marco Veronese a Collegno: urla, fuga e un uomo incappucciato visto scappare nella notte ... Secondo virgilio.it