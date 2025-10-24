Chi ha ucciso Marco Veronese e perché? I carabinieri, che da giovedì notte indagano sul delitto di Collegno, stanno cercando l’arma con cui è stato ucciso da una persona col cappuccio in testa. La lama non sarebbe stata trovata accanto al corpo, ma su questo punto c’è il massimo riserbo da parte degli inquirenti. Gli investigatori stanno passando al setaccio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in via Sabotino, dove l’uomo è stato aggredito, e lungo corso Francia, nella speranza di individuare il killer o eventuali altri testimoni. Parallelamente vengono ascoltati amici, familiari, vicini di cas a e tutte le persone che conoscevano la vittima o che abitano nella zona in cui è avvenuto l’omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Marco Veronese, si cerca l’arma. Sentiti dai carabinieri parenti e amici