Omicidio Marco Veronese il racconto di una testimone | Il killer era freddo e lucido ed era vestito bene sembrava un sicario

Un’azione glaciale e chirurgica, «come se qualcuno lo avesse mandato a fare quello». Così il killer di Marco Veronese, al momento ancora senza nome, ha massacrato di coltellate l’imprenditore 39enne per le strade di Collegno, nel Torinese, per poi scomparire nella notte. Neanche una parola o un grido da parte sua: solo i colpi, inferti con ferocia prima alle spalle della vittima, poi accanendosi sul corpo ormai crollato a terra. A raccontare l’aggressione nei suoi dettagli una vicina di casa, sentita gli scorsi giorni dagli inquirenti perché testimone visiva dell’assassinio avvenuto la notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre. 🔗 Leggi su Open.online

