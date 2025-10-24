Omicidio Luciana Ronchi l’assassino resta in carcere Il gip | Luigi Moncardi incapace di controllare rancore e impulsi aggressivi

Milano – Non poteva essere altrimenti: resta in carcere Luigi Moncardi, l'uomo accusato di omicidio aggravato dell'ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata sotto la sua abitazione a Bruzzano, periferia nord di Milano. Le parole del gip. Dopo l’interrogatorio di garanzia di questa mattina in cui l’uomo si è dichiarato pentito, invocando l’ergastolo, la giudice delle indagini preliminari Lorenza Pasquinelli ha riconosciuto la presenza "dei gravi indizi di colpevolezza", ritenendo il carcere l'unica misura possibile per "scongiurare non solo il pericolo di fuga, ma anche quello di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

