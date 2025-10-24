Omicidio Luciana Ronchi ex resta in carcere Gip | Incapace di controllare rancore
(Adnkronos) – Resta in carcere Luigi Moncardi, l'uomo accusato di omicidio aggravato dell'ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata sotto la sua abitazione a Bruzzano, periferia nord di Milano. Lo ha stabilito la giudice delle indagini preliminari Lorenza Pasquinelli che riconosce la presenza "dei gravi indizi di colpevolezza" e ritiene il carcere l'unica misura possibile . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Si pente e chiede l'ergastolo per l'omicidio della ex compagna Luciana Ronchi. La scelta di Luigi Morcaldi non convincerebbe gli inquirenti - X Vai su X
Si pente e chiede l'ergastolo per l'omicidio della ex compagna Luciana Ronchi. La scelta di Luigi Morcaldi non convincerebbe gli inquirenti - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Luciana Ronchi, ex resta in carcere. Gip: "Incapace di controllare rancore" - Ha mostrato 'modalità cruente, sprezzanti e con approccio psicologico indifferente a ogni possibile conseguenza' ... Secondo adnkronos.com
Omicidio Luciana Ronchi, l’assassino resta in carcere. Il gip: Luigi Moncardi incapace di controllare rancore e impulsi aggressivi - Femminicidio di Bruzzano: Ia giudice delle indagini preliminari Lorenza Pasquinelli ritiene il carcere l'unica misura possibile per "scongiurare non solo il pericolo di fuga, ma anche quello di inquin ... Segnala msn.com
Ha lottato a mani nude per difendersi dalle 14 coltellate dell’ex: la dinamica del femminicidio di Luciana Ronchi - Un video di una telecamera di sorveglianza ha fornito la ricostruzione dettagliata dell'omicidio di Luciana Ronchi, la 62enne uccisa a Milano mercoledì ... Secondo fanpage.it