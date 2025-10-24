Omicidio Guerrina Piscaglia padre Graziano condannato a risarcire i familiari | 650mila euro per sorelle e nipoti
Nuova condanna civile per padre Graziano Alabi, l’ex parroco di Ca’ Raffaello riconosciuto colpevole dell’omicidio di Guerrina Piscaglia, la casalinga di Novafeltria scomparsa l’1 maggio 2014 e mai ritrovata. Il Tribunale di Arezzo ha disposto un risarcimento di 650mila euro a favore delle sorelle e dei nipoti della vittima. Si tratta di una nuova sentenza dopo quella, emessa nei mesi scorsi, che aveva già riconosciuto una cifra simile al marito di Guerrina, Mirco Alessandrini. Le azioni legali avevano coinvolto anche la Diocesi locale, ma i giudici toscani hanno escluso ogni sua responsabilità, stabilendo che l’omicidio non fu agevolato né reso possibile dal ruolo sacerdotale di Alabi. 🔗 Leggi su Lortica.it
