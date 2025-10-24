omicidio garlasco sempio sottoposto a misurazioni antropometriche

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, si trova all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano, per delle misurazioni antropometriche. Secondo "Dentro la notizia", la trasmissione di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, Sempio è arrivato insieme ai suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia e al consulente Armando Palmegiani. Sarebbero state misurate caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

