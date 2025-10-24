Omicidio Garlasco Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche

Tg24.sky.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, si trova all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli, a Milano, per delle misurazioni antropometriche. Secondo "Dentro la notizia", la trasmissione di Gianluigi Nuzzi su Canale 5, Sempio è arrivato insieme ai suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia e al consulente Armando Palmegiani. Sarebbero state misurate caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Elementi che dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

omicidio garlasco sempio sottoposto a misurazioni antropometriche

© Tg24.sky.it - Omicidio Garlasco, Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche

Leggi anche questi approfondimenti

omicidio garlasco sempio sottopostoGarlasco, bomba di Nuzzi: "Sempio convocato per nuovi esami" - Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi su Canale5, rivela che ... Da iltempo.it

omicidio garlasco sempio sottopostoGarlasco, Andrea Sempio convocato per nuove analisi dalla dottoressa Cattaneo: misurazioni su tutto il corpo - Andrea Sempio è stato convocato presso l'Istituto di Medicina Legale in via Mangiagalli a Milano per un'ispezione corporale su richiesta della dottoressa ... Scrive fanpage.it

omicidio garlasco sempio sottopostoGarlasco, Andrea Sempio convocato per nuovi esami: «Ispezioni su tutto il corpo». Cosa sta succedendo - Andrea Sempio è stato convocato in Procura oggi, 24 ottobre, per nuovi esami a sorpresa. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Garlasco Sempio Sottoposto