Omicidio di un buttafuori Il rischio del nero con gli affitti ASCOLTA il podcast di oggi 24 ottobre
Ascolta qui la puntata di oggi di RomaTodaily Le notizie di oggi, venerdì 24 ottobre, a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Lorenzo Nicolini nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Uno dei quattro giovani coinvolti è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio, mentre proseguono le indagini sui dispositivi elettronici degli altri partecipanti e del buttafuori del locale - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Cumani: indagati un ragazzo e la fidanzata, nei guai anche un buttafuori. La polizia cerca il coltello che ha ucciso Hekuran https://ift.tt/sfxy9g3 https://ift.tt/7mFAIwR - X Vai su X