Omicidio di Piersanti Mattarella un ex poliziotto agli arresti | Fece sparire il guanto del killer e continua a depistare le indagini
Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile, è accusato di aver «affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza» su una prova sparita: il guanto lasciato dal killer sull'auto usata per l'agguato al presidente siciliano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Svolta nell'omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto ai domiciliari per depistaggio. La misura notificata a Filippo Piritore, per la procura mentì sul guanto trovato nell'auto usata dai killer. Spunta anche il nome di Bruno Contrada #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - X Vai su X
Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato l’ex prefetto Piritore per depistaggio. “Fece sparire il guanto del killer” - Secondo l’accusa della Dda di Palermo ci sarebbe lui dietro la scomparsa di quel reperto che avrebbe potuto portare all’identificazione di chi uccise l’allora ... msn.com scrive
Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato l’ex prefetto Filippo Piritore: «Fece sparire la prova regina» - Svolta nel caso dell’omicidio di Piersanti Mattarella: ai domiciliari l’ex prefetto accusato di depistaggio e sparizione di una prova chiave ... italiaoggi.it scrive
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. Il giallo del guanto sparito - Svolta nelle indagini per l'omicidio di Piersanti Mattarella. Riporta gazzetta.it