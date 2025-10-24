Omicidio di Piersanti Mattarella un ex poliziotto agli arresti | Fece sparire il guanto del killer e continua a depistare le indagini

Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile, è accusato di aver «affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza» su una prova sparita: il guanto lasciato dal killer sull'auto usata per l'agguato al presidente siciliano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Omicidio di Piersanti Mattarella, un ex poliziotto agli arresti: «Fece sparire il guanto del killer e continua a depistare le indagini»

