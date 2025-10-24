Omicidio di Piersanti Mattarella chi è l' ex poliziotto agli arresti | Fece sparire il guanto del killer e continua a inquinare le indagini

Filippo Piritore è un ex funzionario della Squadra Mobile. L'accusa è di aver «affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza» sulla prova sparita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Omicidio di Piersanti Mattarella, chi è l'ex poliziotto agli arresti: «Fece sparire il guanto del killer e continua a inquinare le indagini»

Omicidio di Piersanti Mattarella, chi è l'ex poliziotto agli arresti: «Fece sparire il guanto del killer e continua a inquinare le indagini» - L'accusa è di aver «affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza» sulla prova sparita

L'omicidio di Piersanti Mattarella e il mistero del guanto scomparso. La ricostruzione e cosa non torna nelle indagini - "Un guanto di mano destra, in pelle di colore scuro marrone antistante al sedile anteriore destro".

Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato l'ex prefetto Filippo Piritore: «Fece sparire la prova regina» - Svolta nel caso dell'omicidio di Piersanti Mattarella: ai domiciliari l'ex prefetto accusato di depistaggio e sparizione di una prova chiave