Omicidio di Piersanti Mattarella | arrestato per depistaggio l' ex funzionario della squadra mobile Piritore
Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, l'ex presidente della Regione siciliana, ucciso il 6 gennaio 1980. La Dia di Palermo ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, 75 anni, ex funzionario della squadra mobile di Palermo ed ex. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
