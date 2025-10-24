Omicidio di Piersanti Mattarella ai domiciliari per depistaggio l’ex prefetto Piritore | Fece sparire i guanti dei killer istituzioni inquinarono le indagini

Dopo anni di silenzi e depistaggi, il caso dell’ omicidio di Piersanti Mattarella potrebbe trovarsi di fronte a una svolta decisiva. È stato arrestato e posto ai domiciliari Filippo Piritore, ex prefetto e funzionario della squadra mobile di Palermo. A notificare il decreto di misura cautelare la Direzione investigativa antimafia. Secondo la procura del capoluogo siciliano, Piritore avrebbe «reso dichiarazioni rivelatesi del tutto prive di riscontro» rispondendo ad alcune domande riguardo al guanto trovato a bordo della Fiat 127 usata dai killer per recarsi sul luogo dell’omicidio dell’allora governatore della Sicilia, avvenuto il 6 gennaio 1980. 🔗 Leggi su Open.online

