Omicidio di Piersanti Mattarella a domiciliari un ex poliziotto | Depistò le indagini

Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto, è finito agli arresti domiciliari per il suo ruolo nel depistaggio dell'indagini sull'omicidio dell'ex presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. Lo rende noto la Procura di Palermo. Sentito dai pm, a settembre 2024, sul guanto trovato il giorno del delitto a bordo della Fiat 127 utilizzata dai killer, mai repertato né sequestrato, secondo i magistrati ha mentito e detto il falso. In particolare, avrebbe reso dichiarazioni "rivelatesi del tutto prive di riscontro, con cui ha contribuito a sviare le indagini funzionali (anche) al rinvenimento del guanto (mai ritrovato)". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Omicidio di Piersanti Mattarella, a domiciliari un ex poliziotto: "Depistò le indagini"

