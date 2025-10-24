Omicidio di Marco Veronese a Collegno le indagini si concentrano su un sospettato | perquisita la casa
Omicidio di Marco Veronese, gli sviluppi delle indagini e la richiesta di massimo riserbo da parte dei genitori della vittima. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Parla la donna che dalla finestra della sua abitazione ha assistito all'omicidio del 39enne titolare di una ditta che si occupa di videosorveglianza: «Marco aveva una voce affannata, è ancora riuscito a dire "oh mio Dio"» - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Marco Veronese a Collegno, la testimone: “Killer ha colpito senza dire una parola”. C’è un fermo - Freddo, lucido, non era lì per una rapina": così una testimone descrive l’agguato in ... fanpage.it scrive
Omicidio a Collegno: imprenditore 39enne ucciso in strada, fermato un sospettato - Omicidio a Collegno: Marco Veronese, padre di tre figli ucciso in un agguato sotto casa, fermato un sospettato di 25 anni. Scrive notizie.it
Omicidio di Collegno: un uomo interrogato per ore, perquisita la sua abitazione nei pressi della via dell'uccisione - Per l'omicidio di Marco Veronese sospettata una persona con problemi psicologici, nella zona i residenti hanno paura e sperano nella risoluzione rapida del caso ... Si legge su rtl.it