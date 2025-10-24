Continuano le indagini per ricostruire i contorni dell'omicidio a Collegno (Torino) del 39enne Marco Veronese, ucciso a sangue freddo da un killer incappucciato, a pochi metri dalla sua abitazione. Quello che per ora è chiaro è che l'uomo, un piccolo imprenditore, è stato colpito da più di una decina di coltellate mentre cercava di raggiungere il portone di casa, dove la vittima viveva con i genitori. Il corpo di Veronese, titolare di una ditta di videosorveglianza e di sistemi di allarmi, è stato scoperto intorno all'1.30 del 23 ottobre, alle porte di Torino. A dare l'allarme, inizialmente, è stata una testimone, che ha osservato il momento dell'omicidio dal proprio balcone, avvertendo poi le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Omicidio di Marco Veronese a Collegno, le indagini e il racconto dei testimoni