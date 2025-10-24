Milano, 24 ottobre 2025 – Sullo sfondo il laghetto del Parco Nord e gli ombrelloni chiusi di un chiosco. Siamo in via Ornato, sono da poco passate le 18 di mercoledì 22 ottobre. Si chiude in quel momento, dopo otto ore, la fuga di Luigi Morcaldi, il sessantaquattrenne fermato dalla polizia locale per l'omicidio dell'ex compagna Luciana Ronchi, avvenuto alle 9.51 in via Grassini, sotto casa della donna. Preso dai ghisa. Le immagini dell'arresto mostrano Morcaldi circondato da ufficiali e agenti del Nucleo tutela donne e minori e dell'Unità investigativa di piazza Beccaria: l'uomo indossa un paio di jeans, una camicia e un giubbotto di pelle con il logo di un college americano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Luciana Ronchi: il momento dell’arresto dell’ex Luigi Morcaldi