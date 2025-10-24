Omicidio di Guerrina 650mila euro ai familiari da padre Graziano

Rimini, 24 novembre 2025 – È di 650mila euro circa la cifra fissata come risarcimento danni da parte di ‘padre Graziano’, alias Gratien Alabi, nei confronti delle sorelle e dei nipoti di Guerrina Piscaglia, la casalinga di Novafeltria uccisa e fatta sparire dal suo parroco nel maggio del 2014 a Ca’ Raffaello, frazioncina nel comune di Badia Tedalda in provincia di Arezzo. Così ha stabilito il tribunale toscano in sede civile dopo che nei mesi scorsi era già arrivata la disposizione di un risarcimento per una cifra analoga, circa 600mila euro, nei confronti del marito di Guerrina, Mirco Alessandrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Guerrina, 650mila euro ai familiari da padre Graziano

