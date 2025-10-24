Omicidio di Fallou Sall ecco la versione del minore che uccise il sedicenne

È durato ben tre ore l’interrogatorio all’omicida di Fallou Sall, il 16enne accoltellato a morte il 4 settembre del 2024 in via Piave a Bologna. L’indagato, allora 16enne, ha detto di essersi sentito accerchiato e di aver avuto di essere pestato fino a ucciderlo e che per questo avrebbe reagito. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sedicenne ucciso, 'il minorenne imputato si è scusato' - Ha detto di aver avuto paura di morire, si sentiva accerchiato, pensava che lo pestassero fino ad ucciderlo, per questo si è difeso alla cieca, a coltellate, provocando la morte di Fallou Sall. Da ansa.it