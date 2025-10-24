Omicidio Cumani domani l' ultimo saluto a Hekuran

Domani, alle 15, nella cattedrale di Fabriano, l'ultimo saluto a Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese, morto all'alba di sabato scorso, 18 ottobre, nel parcheggio del dipartimento di Matematica, a Perugia. Ucciso da una coltellata sola che lo ha raggiunto al cuore e a un polmone, senza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

