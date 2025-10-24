Omicidio Bergamini | via all’Appello e in aula arriva Selvaggia Lucarelli

Catanzaro, 24 ottobre 2025 – Ha preso il via a Catanzaro con le prime ‘schermaglie’ tecniche il processo d’Appello a carico di Isabella Internò, condannata a 16 anni di reclusione in primo grado per l’omicidio di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza orginario dell’Argentano morto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. In aula al fianco dell’imputata, i difensori, Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri che ha preso il posto di Rossana Cribari mentre per le parti civili erano presenti Donata Bergamini ed i suoi tre figli, Alice, Andrea e Denis Dalle Vacche assistiti dai legali Fabio Anselmo, Alessandra Pisa e Silvia Galeone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

