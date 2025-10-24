Omicidi Vecchio e Rovetta per la procura di Catania il mandante è il boss Ercolano

Feedpress.me | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe Aldo Ercolano, nipote dello storico boss mafioso Benedetto Santapaola e suo 'alter ego' dopo il suo arresto, il mandante del duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio uccisi il 31 ottobre 1990 nel sito dell’Acciaierie Megara di Catania dalla mafia per il rifiuto di cedere alle richieste di 'pizzo'. E' la tesi della Procura generale del capoluogo etneo che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

