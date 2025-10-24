Omer Elomari racconto shock al Grande Fratello | Un cecchino mi ha puntato il fucile contro…

Omer Elomari ha rischiato più volte la vita, cosa ha raccontato al Grande Fratello. Ancora prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello era già emerso il fatto che Omer Elomari abbia un passato drammatico, insieme alla sua famiglia è sfuggito alla guerra a Damasco dove hanno vissuto momenti davvero difficili. Durante la guerra le condizioni di vita erano davvero complicate, quotidianamente erano in pericolo di vita. Nella casa più spiata d'Italia ha svelato alcuni dettagli sul suo passato, a Matteo Azzali ha rivelato: "Una volta mi sono fatto una doccia all'aperto, sì, mi sono lavato in un fiume, l'acqua era gelida, nevicava.

