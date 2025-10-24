Omaggio a Eduardo Scarpetta al Teatro San Ferdinando

24 ott 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Il  Comune di Napoli  e il  Teatro di Napoli – Teatro Nazionale  rendono omaggio all’autore  Eduardo Scarpetta  nel centenario della sua scomparsa, con un incontro aperto alla cittadinanza dedicato all’arte e all’eredità culturale di uno dei padri del teatro comico napoletano. L’appuntamento è per  lunedì 27 ottobre alle ore 17.00  pressi il Foyer del  Teatro San Ferdinando, luogo simbolo della tradizione teatrale partenopea, in piazza Eduardo De Filippo 20. Protagonisti dell’incontro saranno il  regista Leo Muscato  e gli attori dello spettacolo  “Il medico dei pazzi”, che debutterà in prima nazionale il 6 novembre proprio sullo storico palcoscenico del San Ferdinando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

