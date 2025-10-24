Oltre 500 cittadini hanno chiesto aiuto al Centro di Facilitazione Digitale
Il centro di facilitazione digitale ha raggiunto nel mese di settembre il target progettuale richiesto dal dipartimento per la trasformazione digitale. L’attività, svolta in poco più di un anno, è stata in grado di coinvolgere 514 cittadini. Nel territorio comunale sono stati erogati 36 tipi di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oltre 1500 cittadini hanno partecipato a “Cosenza città in salute”: visite, screening e 110 vaccini in piazza dei Bruzi. - facebook.com Vai su Facebook
Oltre cento cittadini e cittadine hanno partecipato, nell’aula consiliare del Comune di Formello, al nuovo appuntamento di Acea per il Sociale, realizzato insieme al Sindaco Gian Filippo Santi. All’incontro hanno preso parte Azzurra Devincenzi, responsabile e - X Vai su X
SETTIMO TORINESE – Oltre 500 chili di fuochi d’artificio illegali nascosti in casa - La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha sequestrato a Settimo Torinese un ingente quantitativo di fuochi d'artificio, denunciando un cittadino italiano ... Da obiettivonews.it
Quasi 500 cittadini a Vasto per lo screening glicemico gratuito dei Lions Club - Successo per lo screening glicemico gratuito a Vasto: quasi 500 partecipanti grazie ai Lions Club e ai medici volontari ... Riporta abruzzonews.eu
Giornata salute Asp Palermo, oltre 500 prestazioni a Linosa - Oltre 500 prestazioni sono state erogate a Linosa per le "Giornate della Salute" organizzate dall'Asp di Palermo, in collaborazione con il Comune, con il distretto Lions 108 Yb Sicilia e con il suppor ... Come scrive ansa.it