Olio 2025 in Toscana qual è la resa delle olive | i dati provincia per provincia

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come procede la campagna olearia? Al Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) stanno iniziando ad arrivare i primi dati sulla quantità di olive raccolte, l'olio prodotto e dunque la resa. Un aumento incoraggiante rispetto al 2024: +23 punti percentuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

