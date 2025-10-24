Olio 2025 in Toscana qual è la resa delle olive | i dati provincia per provincia

Come procede la campagna olearia? Al Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) stanno iniziando ad arrivare i primi dati sulla quantità di olive raccolte, l'olio prodotto e dunque la resa. Un aumento incoraggiante rispetto al 2024: +23 punti percentuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Olio 2025 in Toscana, qual è la resa delle olive: i dati provincia per provincia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Stamani a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di ReOlio - 52° Rassegna dell’Olio Extravergine di Reggello. Alla conferenza sono intervenuti il Presidente della Regione T - facebook.com Vai su Facebook

Evo in Siena, giornata dedicata all'olio extravergine di qualità. Il 24 novembre l'iniziativa promossa dall'Upa #ANSA - X Vai su X

Olio 2025 in Toscana, qual è la resa delle olive: i dati provincia per provincia - Al Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) stanno iniziando ad arrivare i primi dati sulla quantità di olive raccolte, l'olio prodotto e dunque la resa. Come scrive lanazione.it

La stagione dell'olio 2025, i primi dati della raccolta e i prezzi. L'andamento del mercato e le esportazioni - È un anno di equilibrio precario tra speranze e sfide, con la campagna olearia che cerca una ripresa dopo le difficoltà del 2024 e ... Segnala corrierediarezzo.it

ReOlio 2025, torna la rassegna dell’olio EVO di Reggello (FI) - Nuovo nome, nuovo stile, ma la stessa passione per l’Oro Verde del territorio Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Da expartibus.it