Olimpiadi -105 giorni | si lavora per i giochi della pace
A poco più di tre mesi dall'avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, in occasione della Giornata delle Nazioni Unite, il MIT e SIMICO rinnovano il proprio impegno – per quanto di competenza – nel dare concretezza all'idea dello sport come linguaggio universale di unità tra popoli e culture, realizzando infrastrutture con il compito fondamentale di far stare insieme le persone: dagli atleti ai tecnici, dal pubblico internazionale ai cittadini. Le sedi olimpiche e i villaggi saranno non solo spazi di gara, ma infrastrutture di incontro: ambienti progettati per coniugare efficienza e accoglienza, dove il linguaggio dello sport si traduce concretamente in rispetto reciproco e dialogo tra culture. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
-107 GIORNI ALLE OLIMPIADI: LA PISTA STELVIO ENTRA NEL VIVO, TRA TECNOLOGIA E PRECISIONE MILLIMETRICA Proseguono a ritmo serrato i lavori sulla Pista Stelvio di Bormio, una delle protagoniste più attese dei Giochi Olimpici e Paralimpici Inve - X Vai su X
-107 GIORNI ALLE OLIMPIADI: LA PISTA STELVIO ENTRA NEL VIVO, TRA TECNOLOGIA E PRECISIONE MILLIMETRICA Proseguono a ritmo serrato i lavori sulla Pista Stelvio di Bormio, una delle protagoniste più attese dei Giochi Olimpici e Paralimpici Inve - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi: "Consegneremo la pista di bob entro 20 giorni" - Cortina, nel giro di una ventina di giorni consegneremo la pista di bob, skeleton e slittino. Segnala sport.sky.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il ministro Abodi a Livigno e Bormio: “Visitare i cantieri valorizza l’impegno di chi lavora” - Sondrio, 27 giugno 2025 – In Valtellina tutto procede a ritmi sostenuti verso le Olimpiadi Milano- Da ilgiorno.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bormio si lavora sulla viabilità: cosa cambierà - Bormio, 31 agosto 2025 – A Bormio, cuore della Valtellina e teatro della leggendaria Pista Stelvio, i cantieri vanno avanti: si lavora per la viabilità in vista delle Olimpiadi Milano- Secondo ilgiorno.it