A poco più di tre mesi dall'avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, in occasione della Giornata delle Nazioni Unite, il MIT e SIMICO rinnovano il proprio impegno – per quanto di competenza – nel dare concretezza all'idea dello sport come linguaggio universale di unità tra popoli e culture, realizzando infrastrutture con il compito fondamentale di far stare insieme le persone: dagli atleti ai tecnici, dal pubblico internazionale ai cittadini. Le sedi olimpiche e i villaggi saranno non solo spazi di gara, ma infrastrutture di incontro: ambienti progettati per coniugare efficienza e accoglienza, dove il linguaggio dello sport si traduce concretamente in rispetto reciproco e dialogo tra culture. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Olimpiadi, -105 giorni: si lavora per i giochi della pace