Ok il prezzo è giusto! torna in tv | previsto il ritorno su Rai a gennaio 2026

Il celebre game show “Ok, il prezzo è giusto!”, uno dei programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, tornerà sugli schermi il prossimo gennaio, questa volta sulle reti Rai. La conferma arriva dai listini di Rai Pubblicità, dove lo show figura tra le proposte per la prima serata del nuovo anno. Ancora non è ufficiale chi condurrà il programma: secondo le prime indiscrezioni, non sarà Iva Zanicchi a prendere il timone, mentre il nome di Flavio Insinna circola come possibile nuovo padrone di casa. Il ritorno di “Ok, il prezzo è giusto!” non coinvolgerà la fascia preserale, che resterà occupata da programmi come “L’Eredità” e “Affari tuoi”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Ok, il prezzo è giusto!” torna in tv: previsto il ritorno su Rai a gennaio 2026

Altri contenuti sullo stesso argomento

Extravergine: il prezzo giusto per un litro di olio novello https://ilsalvagente.it/2025/10/23/extravergine-il-prezzo-giusto-per-un-litro-di-olio-novello/… - X Vai su X

Recensione Moto G86 5G: il prodotto giusto a prezzo top! #recensionehdblog #MotoG865G - facebook.com Vai su Facebook

Ok, il prezzo è giusto! torna in tv: quando la felicità sembrava costare una lavatrice - Negli anni Ottanta e Novanta ha insegnato agli italiani a dare un valore alle cose materiali e a sognare dal divano di casa. Riporta vanityfair.it

‘Ok, il prezzo è giusto’, pronto a tornare in tv un altro programma cult: quando andrà in onda e dove - Lo storico game show Mediaset "Ok, il prezzo è giusto" cambia rete e approda su Rai1 nel 2026. Come scrive skuola.net

"Ok, il prezzo è giusto!" arriva in Rai: quando inizia e chi sarà il conduttore? - Dopo anni di chiacchiere e smentite, la notizia è ufficiale: “Ok, il prezzo è giusto! Riporta tag24.it