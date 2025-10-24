‘Ok il prezzo è giusto’ su Rai1 dopo Sanremo Insinna in pole per conduzione
(Adnkronos) – Ci vorrà ancora qualche mese per vedere il ritorno in tv, su Rai1, di 'Ok, il prezzo è giusto', uno dei format più iconici della televisione italiana. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la Rai starebbe valutando la messa in onda del game show in prima serata non prima di fine febbraio, dopo le Olimpiadi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
