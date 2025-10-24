Ogni anno il quarto venerdì di ottobre appassionati produttori e i tanti amanti delle bollicine francesi si danno appuntamento per celebrare lo Champagne Day la giornata mondiale dedicata alla più celebre delle bollicine

Iodonna.it | 24 ott 2025

O gni anno, il quarto venerdì di ottobre, appassionati, produttori e i tanti amanti delle bollicine francesi si danno appuntamento per celebrare lo Champagne Day, la giornata mondiale dedicata alla più celebre delle bollicine. Champagne day 2025. Quest’anno lo Champagne day cade oggi, 24 ottobre, ma l’iniziativa è nata nel 2009 da un’idea di Chris Oggenfuss, blogger e wine educator californiano, con l’intento di condividere un momento – in presenza e online – per rendere omaggio allo Champagne, non solo come simbolo di festa, ma come espressione di cultura, territorio e savoir-faire. Leggi anche › Nasce il primo Champagne figlio del cambiamento climatico Oggi la giornata è promossa ufficialmente dal Comité Champagne, l’ente che tutela e valorizza la denominazione, e coinvolge appassionati in tutto il mondo: dagli eventi nelle maison della regione francese alle degustazioni nei wine bar, fino ai brindisi social con l’hashtag #ChampagneDay. 🔗 Leggi su Iodonna.it

