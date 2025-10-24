Oggi un pezzo di noi va via per sempre Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità il saluto social di The CereBros il gruppo comico con cui ha condiviso risate e successi

Iodonna.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L uigi Nicolas Martini, conosciuto da tutti come Gigi, si è spento a Roma a soli 31 anni. Attore, content creator e tifoso sfegatato della Roma, Gigi è stato stroncato da un tumore al cervello, un astrocitoma anaplastico: una battaglia che ha affrontato con il suo inconfondibile sorriso e una forza d’animo straordinaria. La notizia della sua scomparsa è rimbalzata sui social, attraverso il commosso ricordo dei The CereBros, il gruppo comico con cui ha condiviso risate e successi: «Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità». L’algoritmo che predice le fasi della vita e la morte X Leggi anche › Addio a Joan Bennett: glamour e resilienza dietro il mito dei Kennedy › Addio a Ike Turner Jr. 🔗 Leggi su Iodonna.it

oggi un pezzo di noi va via per sempre con lui una parte della nostra storia e della nostra identit224 il saluto social di the cerebros il gruppo comico con cui ha condiviso risate e successi

© Iodonna.it - «Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità», il saluto social di The CereBros, il gruppo comico con cui ha condiviso risate e successi

News recenti che potrebbero piacerti

Via Benedetto Croce pedonale. Parte oggi la sperimentazione anti-incidenti e code di fronte ai licei - Parte oggi, con la prima campanella, la zona pedonale sperimentale in via Benedetto Croce, con limitazioni al traffico veicolare della strada, negli orari di ... Secondo lanazione.it

Oggi si parte da via Giolitti - Ci sono 24 persone già prenotate per la prima dose Pfizer. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Pezzo Via Parte