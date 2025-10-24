Oggi un pezzo di noi va via per sempre Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità il saluto social di The CereBros il gruppo comico con cui ha condiviso risate e successi
L uigi Nicolas Martini, conosciuto da tutti come Gigi, si è spento a Roma a soli 31 anni. Attore, content creator e tifoso sfegatato della Roma, Gigi è stato stroncato da un tumore al cervello, un astrocitoma anaplastico: una battaglia che ha affrontato con il suo inconfondibile sorriso e una forza d’animo straordinaria. La notizia della sua scomparsa è rimbalzata sui social, attraverso il commosso ricordo dei The CereBros, il gruppo comico con cui ha condiviso risate e successi: «Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità». L’algoritmo che predice le fasi della vita e la morte X Leggi anche › Addio a Joan Bennett: glamour e resilienza dietro il mito dei Kennedy › Addio a Ike Turner Jr. 🔗 Leggi su Iodonna.it
