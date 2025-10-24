Oggi è lo Champagne Day | bollicine tutto il giorno

Lidentita.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ha inventato un wineblogger californiano, celebra il vino francese ogni quarto venerdì di ottobre L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

oggi 232 lo champagne day bollicine tutto il giorno

© Lidentita.it - Oggi è lo Champagne Day: bollicine tutto il giorno

News recenti che potrebbero piacerti

oggi 232 champagne dayTre etichette per lo Champagne Day - Oggi si celebra la giornata dedicata alla nobile bollicina francese, che rende più gioiosi i momenti della festa ma anche qualche serata romantica. Si legge su msn.com

oggi 232 champagne dayIl 24 ottobre 2025 &#232; Champagne Day, brindiamo alla francese! - Ogni anno, il quarto venerdì di ottobre, appassionati, produttori e i tanti amanti delle bollicine francesi si danno appuntamento per celebrare lo Champagne Day, la giornata mondiale dedicata alla più ... iodonna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Oggi 232 Champagne Day