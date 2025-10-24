Oggi a Londra vertice dei volenterosi con Zelensky Starmer e Macron insistono contro Russia | sul tavolo sblocco armi a lungo raggio a Kiev

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, Starmer lancerà un appello ai partner della Coalizione per fornire all’Ucraina armi a lungo raggio e sbloccare gli asset russi congelati, trasferendo così miliardi di sterline a sostegno dello sforzo difensivo di Kiev, come richiesto dal delirante Zelensky. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

oggi a londra vertice dei volenterosi con zelensky starmer e macron insistono contro russia sul tavolo sblocco armi a lungo raggio a kiev

© Ilgiornaleditalia.it - Oggi a Londra vertice dei “volenterosi” con Zelensky, Starmer e Macron insistono contro Russia: sul tavolo sblocco armi a lungo raggio a Kiev

Scopri altri approfondimenti

oggi londra vertice volenterosiUcraina, oggi il Vertice dei Volenterosi a Londra. Presente anche Zelensky - ospitata dal Primo ministro inglese Starmer e dal Presidente francese Macron. Riporta tg24.sky.it

oggi londra vertice volenterosiTajani a Londra per il vertice del 'Processo di Berlino' - Il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è oggi a Londra, su delega del Presidente del Consiglio, per partecipare al vertice dei Capi di Stato e di Governo del Pro ... Si legge su ansa.it

oggi londra vertice volenterosi"Sosteniamo fermamente Trump": la linea di Meloni e dei volenterosi sulla pace in Ucraina - I leader Ue in una dichiarazione congiunta: "I confini internazionali non devono essere modificati con la forza". Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Londra Vertice Volenterosi