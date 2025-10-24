Occupazione per Gaza gli studenti ripuliscono la scuola | Ricostruzione invece di distruzione

Dopo giorni di occupazione per protestare contro l'invasione di Gaza da parte di Israele, gli studenti dell’istituto Pitagora di Toiano, a Pozzuoli, hanno deciso di dare un nuovo segnale: hanno ripulito la scuola, sistemato il giardino e riverniciato le pareti.Autogestione quindi. “Invece di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

