Occupazione per Gaza gli studenti ripuliscono la scuola | Ricostruzione invece di distruzione
Dopo giorni di occupazione per protestare contro l'invasione di Gaza da parte di Israele, gli studenti dell’istituto Pitagora di Toiano, a Pozzuoli, hanno deciso di dare un nuovo segnale: hanno ripulito la scuola, sistemato il giardino e riverniciato le pareti.Autogestione quindi. “Invece di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dopo occupazione Pro Pal a Pozzuoli studenti ripuliscono scuola - Dopo avere occupato la scuola, per protestare contro il genocidio a Gaza, gli studenti dell'Istituto Pitagora del Rione Toiano di Pozzuoli, in provincia di Napoli, sono passati all'autogestione costru ... ansa.it scrive
Da Gaza a Bari in fuga dal genocidio: Osama, Awni e Katia, i tre studenti palestinesi accolti dall'Università VIDEO - Sono i tre studenti palestinesi iscritti all’università Aldo Moro di Bari grazie al corridoio universitario I ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Roma, occupato anche il liceo Manara. Al Tasso gli studenti ripuliscono la scuola - Al Tasso di via Sicilia accordo per «liberare» la scuola ... Da roma.corriere.it