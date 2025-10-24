Obiettivo Live | Diego Luna Ultimate Scream 84 OVR – Maestro Messicano con 5 Stelle PD!

È disponibile un nuovo Obiettivo Giocatore a tempo limitato per la promozione Ultimate Scream: sblocca il talentuoso trequartista messicano Diego Luna 84 OVR! Questa carta è eccezionale, soprattutto grazie alle sue 5 Stelle Piede Debole e ottime statistiche offensive. Hai 7 giorni per completare le sfide e aggiungere questo jolly offensivo al tuo club! Il Premio Finale: Diego Luna Ultimate Scream (84 OVR). Completando tutte e 5 le sfide, otterrai: Diego Luna Ultimate Scream (84 OVR) (Non Scambiabile) Ruoli: CAM (Trequartista) o LM, LW (Ala Sinistra).. Mosse Abilità Piede Debole: 4 Stelle 5 Stelle!. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

