Obesità raddoppiata nel mondo in 15 anni | come curare la malattia del secolo

Obesità, la malattia del secolo: tutto quello che c’è da sapere. Il ventennio tra il 2010 e il 2030 passerà alla storia come il periodo in cui l’obesità è diventata un’epidemia globale. Quindici anni fa gli adulti obesi nel mondo erano 524 milioni, nel 2022 erano aumentati a 890 milioni, secondo le previsioni della World Obesity Federation nel 2030 saranno 1,13 miliardi: si profila dunque un incremento del 115% in vent’anni, durante i quali la popolazione mondiale dovrebbe crescere del 23%. All’origine di questa impennata ci sono diversi fattori. Uno dei più determinanti sta nell’industrializzazione del sistema alimentare, che ha globalizzato la diffusione di modelli malsani, caratterizzati da un elevato consumo di cibi ultra-processati e bevande zuccherate. 🔗 Leggi su Tpi.it

