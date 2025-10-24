Obesità il prof Sbraccia a TPI | La fame dipende dalla genetica

Tpi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I numeri parlano chiaro: 4 italiani su 10 sono in eccesso ponderale, 1 su 10 è obeso. Una fotografia allarmante per le tante complicanze legate all’obesità. Ma quali cause influiscono sull’insorgenza di questa malattia, quali sono gli approcci più corretti per affrontarla e curarla, e quali sono le prospettive scientifiche future? Ne abbiamo parlato con uno dei maggiori esperti in materia, il professor Paolo Sbraccia, esperto in Endocrinologia, ordinario di Medicina Interna al Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell’Università Tor Vergata di Roma.  Professore, oggi si parla di obesità come di una vera e propria epidemia. 🔗 Leggi su Tpi.it

