Obesità il prof Barazzoni a TPI | Sul fronte dei farmaci è in atto una rivoluzione
L’obesità non è una colpa, ma una malattia. Sono diverse e importanti le conseguenze sanitarie, viste le tante patologie ad essa correlate, e sociali, come una forte stigmatizzazione che impatta sulla salute mentale dell’individuo, collegate all’obesità. Ne abbiamo parlato con il professor Rocco Barazzoni, già presidente della Società italiana obesità (Sio) e associato di Medicina Interna del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Trieste. Che cos’è l’obesità? «L’obesità di per sé è una malattia. Chi la sviluppa ha delle alterazioni patologiche, soprattutto a livello neuroendocrino, per cui la regolazione dell’appetito e della spesa di energia non sono ottimali. 🔗 Leggi su Tpi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi al XII Congresso della SIO è intervenuto l'Onorevole Roberto Pella primo firmatario della prima legge al mondo che riconosce l’obesità come malattia progressiva e recidivante Dichiara l'On. Pella «Questa è la prima legge al mondo che riconosce l’obesit - facebook.com Vai su Facebook
Obesità, il prof. Barazzoni a TPI: “Sul fronte dei farmaci è in atto una rivoluzione” - Sono diverse e importanti le conseguenze sanitarie, viste le tante patologie ad essa correlate, e sociali, come una forte stigmatizzazione che impatta sulla ... Segnala tpi.it