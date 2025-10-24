Obesità il prof Barazzoni a TPI | Sul fronte dei farmaci è in atto una rivoluzione

L’obesità non è una colpa, ma una malattia. Sono diverse e importanti le conseguenze sanitarie, viste le tante patologie ad essa correlate, e sociali, come una forte stigmatizzazione che impatta sulla salute mentale dell’individuo, collegate all’obesità. Ne abbiamo parlato con il professor Rocco Barazzoni, già presidente della Società italiana obesità (Sio) e associato di Medicina Interna del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Trieste. Che cos’è l’obesità? «L’obesità di per sé è una malattia. Chi la sviluppa ha delle alterazioni patologiche, soprattutto a livello neuroendocrino, per cui la regolazione dell’appetito e della spesa di energia non sono ottimali. 🔗 Leggi su Tpi.it

