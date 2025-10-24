Presidente Nisticò, con l’approvazione della Legge Pella, l’Italia è il primo e unico Paese al mondo ad avere una norma per la prevenzione e la cura dell’obesità. Cosa comporta? «L’obesità è una vera e propria malattia, molto complessa, per cui sono necessarie cure e servizi. Ritenerla esclusiva responsabilità dell’individuo ha comportato un fiorire di stereotipi, radicati nel comune sentire, che non ne fanno percepire il reale stato patologico e colpevolizzano le persone con obesità, alimentando lo stigma sociale e clinico. L’approvazione del Disegno di legge è un importante passo avanti: si riconosce l’obesità come malattia cronica, che richiede un intervento coordinato e integrato a livello nazionale, a partire dalla prevenzione». 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Obesità, il presidente di Aifa Robert Nisticò a TPI: “La prevenzione è un dovere dello Stato”