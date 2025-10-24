Nutria incinta trovata agonizzante davanti a un negozio | È stata bastonata

Una nutria è stata trovata agonizzante davanti a un negozio di Castel Mella. Alcune cittadine l’hanno avvistata mentre si trascinava per strada, incapace di reggersi sulle zampe posteriori. Le donne non si sono voltate dall’altra parte, ma hanno immediatamente portato l’animale dal veterinario. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it